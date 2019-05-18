انت الان تتابع الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. واحذروا الشبورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الطقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:الصغرى العظمىالقاهرة 20 31شبين الكوم 18 30طنطا 17 29دمنهور 16 28الإسكندرية 15 27بلطيم 16 25مطروح 18 28السلوم 14 36سيوة 15 38بورسعيد 19 24دمياط 19 24الزقازيق 18 31الاسماعيلية 17 29السويس 19 31العريش 15 25رفح 15 25رأس سدر 19 35 نخل 14 30 نويبع 24 28طابا
الصغرى العظمى
القاهرة 20 31
شبين الكوم 18 30
طنطا 17 29
دمنهور 16 28
الإسكندرية 15 27
بلطيم 16 25
مطروح 18 28
السلوم 14 36
سيوة 15 38
بورسعيد 19 24
دمياط 19 24
الزقازيق 18 31
الاسماعيلية 17 29
السويس 19 31
العريش 15 25
رفح 15 25
رأس سدر 19 35
نخل 14 30
نويبع 24 28
طابا 18 28
كاترين 15 29
الطور 23 36
شرم الشيخ 26 36
الغردقة 27 38
مرسى علم 26 30
الفيوم 19 35
بنى سويف 18 35
المنيا 18 37
أسيوط 19 37
سوهاج 20 37
قنا 21 38
الأقصر 22 38
أسوان 23 39
أبوسمبل 25 39
الوادى الجديد 25 38
شلاتين 27 34
ابو رماد 26 33
حلايب 27 31
رأس حدربة 27 30
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. واحذروا الشبورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.