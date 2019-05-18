انت الان تتابع الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. واحذروا الشبورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

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وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:الصغرى العظمىالقاهرة 20 31شبين الكوم 18 30طنطا 17 29دمنهور 16 28الإسكندرية 15 27بلطيم 16 25مطروح 18 28السلوم 14 36سيوة 15 38بورسعيد 19 24دمياط 19 24الزقازيق 18 31الاسماعيلية 17 29السويس 19 31العريش 15 25رفح 15 25رأس سدر 19 35 نخل 14 30 نويبع 24 28طابا