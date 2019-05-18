تعرف على حالة المرور بالقاهرة الكبرى اليوم

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كثافات مرورية - أرشيفية

تشهد المحاور المرورية صباح اليوم بالقاهرة الكبرى حالة من الانسياب المروري، مع انخفاض الأحمال بسبب بدء الإجازة الدراسية، وانقطاع الحركة المنتظمة لطلاب المدارس بينما تشهد بعض المحاور المرورية كثافات معتادة بسبب التوجه إلى منشآت حكومية ومناطق تجارية وخدمية، حيث رصدت الإدارة العامة للمرور تباطؤا بشارع رمسيس نتيجة كثافة السيارات وحركة السرفيس وسيارات الأجرة، بينما اصطفت السيارات أعلى الطريق الدائري من اتجاه المنيب إلى الأتوستراد، علاوة على كثافات مرورية فى اتجاهات متعددة من المحافظات إلى القاهرة، ومنها نفق السلام، والسويس الصحراوي والفيوم الصحراوي.

ظهرت كثافات مرورية متحركة على نزلة محور 26 يوليو، بينما بدت الكثافات منخفضة على كوبري 6 أكتوبر اتجاه مدينة نصر أمام القادم من منطقة المهندسين وفى طريقه لميدان التحرير. وارتفعت معدلات السير قليلا بميدان عبد المنعم رياض في الطريق المتجه إلى مدينة نصر، فضلا عن تباطؤ حركة المرور بشارع رمسيس نتيجة كثافة

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