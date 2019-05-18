شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية يستقبل 232 ألف طن سلع استراتيجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطا في حركة العمل اليوم السبت، حيث استقبل الميناء 232 ألف طن سلع استراتيجية، وتواجد بالميناء 140 سفينة، وتراكي على الأرصفة 46 سفينة جاري تفريغهم، منهم سفينتان هما «اندينغاي»، و«ديا شان هاي» قادمتين من روسيا وأوكرانيا وعلي متنهما 90 ألف طن ذرة.

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كما يجري تفريغ السفينة «اورناك» قادمة من روسيا وعلي متنها 63 ألف طن قمح، والسفينة «فالي» على متنها 13 ألف طن زيت عباد الشمس قادمة من فرنسا، والسفينة «نافيوس سكاي» قادمة من أوكرانيا وعلي متنها 66 ألف طن صويا، وتواجد بالمخطاف الخارجي 38 سفينة، وفي منطقة المخطاف الداخلي يجري تفريغ 8 سفينة محملة بشحنات فحم، وخشب، وصويا.

وأضاف الغندور أن الميناء شهد أيضا نشاطا في حركة القطارات والشاحنات والبارجات النهرية، حيث خرج من الميناء قطاران محملان ب 3500 طن قمح متجهين إلى المطاحن في كفر الشيخ وشبرا، وقطار محمل ب 1200 طن فحم متجه إلى التبين، كما تم دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من والي الميناء، وبلغ مخزون الغلال بالميناء مليون ومائة ألف طن منهم 320 ألف طن قمح .

من جانبه وجه اللواء بحري مدحت عطيه رئيس هيئة الميناء، الإدارات المختصة للتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات وتذليل العقبات لضمان دخول وخروج الشاحنات والسفن والبضائع من والي الميناء بشكل آمن.