شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: 70.5% زيادة في إيرادات المتاحف الأثرية والتاريخية والإقليمية عام 2018 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن عدد المتاحف الأثرية والتاريخية والإقليمية في مصر بلغ 34 متحفًا عام 2018 مقابل 35 متحفًا عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 2.9%.
وبلــغ عدد زائري المتاحف الأثرية والتاريخية والإقليمية 2.845 مليون زائر عام 2018 مقابل 2.361 مليون زائر عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 20.5%.
وأوضح الجهاز أن إجمالي إيـرادات المتاحف الأثرية والتاريخية والإقليمية بلغ 169.021 مليون جنيه عام 2018 مقابل 99.133 ملــيون جنيــه عــــام 2017 بنسبـة زيادة قدرها 70.5%.
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