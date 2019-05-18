شكرا لقرائتكم خبر عن بلدوزرات الجيزة تزيل أسواقًا عشوائية وموقف ميكروباص وأكشاك وشوادر مخالفة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت محافظة الجيزة، اليوم السبت، حملة مكبرة وشاملة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على نهر الطريق ورفع بعض أعمدة الإنارة وأرصفة وبلدورات تعيق حركة المرور ورفع كافة المخلفات والسيارات المتهالكة من شارع عثمان محرم بدءاً من شارع الهرم وحتي سوق الكنيسة.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن المحافظة نوعت في أسلوب تنفيذها للحملات، حيث يتم تنفيذ حملات متكاملة من نظافة وإشغالات وإنارة على الشوارع لتظهر بصورة يلمسها المواطنين، مشيرا إلى أن شارع عثمان محرم يعد واحد من أكبر الشوارع التجارية بحي العمرانية، حيث كان يعاني من الكثير من صور عدم الانضباط.

وأكد «راشد» على أن الحملة قامت بإزالة سوق عشوائي بالكامل أقامه الباعة الجائلين للخضر والفاكهة بمنتصف الشارع أسفل كوبري ترسا ضاربين بعرض الحائط بحقوق المواطن في السير بالشارع ومتسببين في تكدس مروري كبير بالمنطقة، كما تم رفع الباعة الجائلين مفترشي الطريق من أمام سوق الكنيسة وإعادتهم إلى الباكيات المخصصة لهم بداخل السوق مع التنبيه عليهم بعدم تكرار خروجهم لنهر الطريق لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما أوضح محافظ الجيزة، أن الحملة أزالت كافة صورة التعديات للمحلات والمقاهي وعشرات الأكشاك والشوادر والفروشات المخالفة بالإضافة إلى إزالة بروزات المحلات والمطاعم.

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كما قامت الحملة بإزالة موقف عشوائي للميكروباص أسفل كوبري ترسا مع إعادة تخطيط المنطقة لضمان عدم وقوف السيارات بنهر الطريق تجنبا لحدوث تكدسات مرورية.

كما تم رفع 210 طن مخلفات وقمامة من نهر الطريق والجزيرة الوسطى إضافة إلى رفع حوالي 30 سيارة متهالكة بالشارع بالكامل.

وذكر «راشد» أن الحملة استمرت على مدار 5 ساعات وتمت بمشاركة الأجهزة الأمنية وشرطة المرافق وفرق الإشغالات والإنارة والنظافة.

كما أكد المحافظ في تصريحات أنه سيتم على الفور صيانة طبقة الرصف بالشارع واصلاح أي مشكلات بها إضافة إلى دعم الشارع بصناديق قمامة إضافية وإضافة عناصر جمالية له، مؤكدا على أنه تم تعيين خدمات أمنية من مرافق ومباحث ونوبتجيات ثابتة على مدار اليوم لضمان عدم تكرار أي صورة من صور الإهمال مجدداً والحفاظ على المجهودات التي تمت خلال الحملة وإعادة الانضباط إلى الشارع بشكل ملحوظ لمسه المواطنين كما وجه بمراجعة كافة أعمدة الإنارة لرفع مستوى الإنارة بالشارع.

ووجه المحافظ الشكر لكافة المشاركين في الحملة على مجهوداتهم في إعادة الانضباط بشارع عثمان محرم حيث شهدت الحملات مشاركة حكمدار الجيزة نائب مدير الأمن ورئيس مدينة الجيزة ورئيس حي العمرانية ورئيس هيئة النظافة وكافة الإدارات الميدانية.

​بلدوزر إشغالات الجيزة يزيل المخالفات بعثمان محرم

​بلدوزر إشغالات الجيزة يزيل المخالفات بعثمان محرم

​بلدوزر إشغالات الجيزة يزيل المخالفات بعثمان محرم