شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: إعادة تكليف الأطباء البيطريين حق من حقوقهم وواجب على الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، بعودة التكليف للأطباء البيطريين، المتوقف من سنة ١٩٩٥ للنهوض بالثروة الحيوانية ورعايتها صحيا، موضحا أن إلغاء تكليف أطباء بيطريين جدد تسبب في تدهور الثروة الحيوانية بمصر وأضعف دور قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية في المكافحة والوقاية من الامراض.

وأضاف أبوصدام، في بيان صحفي، أن مبررات عودة تكليف الأطباء البيطريين للعمل في الطب البيطري، لمواجهة الكثير من الامراض المشتركة التي تصيب الحيوانات والانسان مما ينذر بالخطر ويكلف الدولة ملايين الجنيهات سواء للعلاج عند الإصابة بالأمراض أو في صورة فقدان المواشي وقلة عدد الاطباء البيطريين يزيد الأعباء والتكلفة على المربين ويزيد فرص نفوق الحيوانات وانتشار الأمراض.

وأوضح نقيب الفلاحين ان تجاهل خريجي كليات الطب البيطري يهدر ثروة علميه نحن في أشد الحاجة إليها وظلم لهؤلاء الخريجون الذين كلفوا أسرهم أعباء كبيرة في الإنفاق على تعليمهم الجامعي على مدار 5 سنوات بكليات الطب البيطري بمختلف الجامعات المصرية.

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وأشار إلى أن معظم الخريجين يعملون حاليا في وظائف مؤقتة في مجالات أخرى مثل الدعاية الدوائية البشرية ومنتجات التجميل أو قطاعات أخرى بعيده لا تمت بصله للدراسة التي تعلموها ولا يستفيد بها الخريج ولا تستفيد بها الدولة، وتعاني من نقص في أعداد الاطباء البيطريين العاملين تزامنا مع خروج العديد من الموجودين حاليا على المعاش

وشدد «أبوصدام» على أن عودة التكليف هي عوده لقيمة المهنة بالكامل في الحاضر وضمان للتنمية في المستقبل، لافتا إلى ان الطبيب البيطري هو أساس التنمية في الثروة الحيوانية وعودة التكليف مطلب عادل لإنقاذ مهنة بأكملها واطباء انفقت عليهم الدولة الكثير ليحصلوا على لقب “طبيب بيطري«

وأوضح نقيب الفلاحين ان إعادة تكليف الاطباء البيطريين واجب على الدولة وحق من حقوقهم، لصناعة مستقبل خالي من الامراض وطرح منتج حيواني امن وصحي وأن توقف التعيينات منذ عام 1995، قلص عدد الأطباء البيطريين الي9 آلاف طبيب بيطري فقط مُعينين الآن، وفى خلال 5 سنوات من الآن سيخرج حوالي 5الاف منهم للمعاش ويصبح الاطباء 4 آلاف طبيب بيطري فقط،

وأشار «أبوصدام» إلى أن 150 طبيبا بيطريا فقط، هم معينون بالتفتيش على الأغذية على مستوى مصر، وهو عدد ضئيل يستحيل معه التفتيش على كل الفنادق والقرى السياحية والمستشفيات البشرية، وغيرها. مؤكدا ان عدد الأطباء البيطريين في محافظة القاهرة 8 أطباء فقط، والجيزة 6 أطباء، وهي أعداد لا تكفي لضمان وصول الغذاء للمواطن مطالبا بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل هذه الازمه قبل أن يصير مصير الاطباء البيطريين كمصير المرشدين الزراعيين.