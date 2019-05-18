شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال الأحمر» يحتفل باليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار الاحتفال باليوم العالمى للصليب الأحمر والهلال الأحمر، نظم الهلال الأحمر المصرى قافلة للاحتفال مع متطوعيه والمواطنين بجميع محافظات مصر، حيث قادت الدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام للهلال الاحمر المصرى، يرافقها الدكتور رامى الناظر مدير عام الهلال الاحمر، المتطوعون وقاموا باستقلال قطار اليوم السبت من محطة مصر مرتدين زى الهلال الأحمر المصرى، وتوجه المتطوعون بالقطار إلى العديد من المحافظات في الوجه البحرى والإسكندرية والقناة، حيث يكون في استقبالهم بكل محطة مجموعة من المتطوعين الذين يقوموا بالاحتفال مع الركاب المتواجدين بالمحطات وتوزيع الهدايا التذكارية والتقاط الصور معهم.

تأتى هذه الاحتفالية في إطار سلسلة من الأنشطة التي ينفذها الهلال الأحمر المصرى لتنمية الوعى بأهمية التطوع وكذلك الاحتفال بمسيره الهلال الاحمر المصرى الإنسانية في مصر لما يزيد عن قرن من الزمان، حيث يتعدد أنشطة الهلال الاحمر المصرى منها تقديم الإسعافات الأولية للمصابين فور وقوع الأحداث، وكذلك التواجد في أماكن حدوث الكوارث أو النكبات إضافة إلى نشر الوعى الصحى في المناطق العشوائية والأكثر احتياجًا، كما أن المتطوعين يعتبرون سفراء للهلال الأحمر المصرى في مختلف المحافظات ويقومون بتنفيذ العديد من الأنشطة المختلفة .

من ناحيتها، أكدت الدكتوره مؤمنة كامل الأمين العام للهلال الأحمر المصرى، أن فاعلية اليوم تأتى في اطار الاحتفال باليوم العالمى للصليب الأحمر والهلال الأحمر وإبراز أيضا أهمية ما يقدمة الهلال الاحمر المصرى، حيث لا يقتصر عمل الهلال على العمل الخيرى وإنما يمتد للعمل التنموى ومنها الوقاية والتى يجب أن تكون أحد الدعائم لدى الشباب للعمل على تقليل أحداث المتضريين، كما يتم إلقاء الضوء على عمل المتطوعين، تقديرًا لدورهم في العمل الإنسانى الذي يقدمونه دون مقابل.