شكرا لقرائتكم خبر عن حمله لرش البعوض والناموس بقرى القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، رؤساء المدن والمراكز على مستوى المحافظة، بشن حملات لرش وتطهير المصارف الكبرى، لحماية المواطنين من الناموس والبعوض والروائح الكريهة، خلال فصل الصيف الجاري، كما وجه مديرية الرى بتطهير المجارى المائيه، للقضاء على اليرقات، على أن تقوم سيارات مجالس المدن برفع المخلفات والقمامه إلى المدفن الصحى، وعدم تركها في الشوارع.

كما قال المحافظ، في تصريحات صحفيه أنه تم توجيه رؤساء الوحدات القروية برش المصارف وتطهيرها من القمامة والمخلفات، ورفع مخلفات القمامة، إلى المدفن الصحى، موضحاً أنه تم التوجيه أيضا بتفعيل دور حملة القضاء على الملاريا، بالتعاون مع إدارات مديرية الصحة والسكان بالمراكز، وذلك لرش المصارف والترع بالقرى والنجوع، للقضاء على يرقه البعوض والحشرات الطائرة.