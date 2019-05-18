شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإنشاء منطقة حرة بأسوان الجديدة (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 19 مكرر (ب)، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2019، بإنشاء منطقة حرة عامة بمدينة أسوان الجديدة.

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ونص القرار على إنشاء منطقة حرة عامة، جنوب غرب مدينة أسوان الجديدة، وذلك على مساحة 187 فداناً، والواقعة داخل كردون المدينة والمطلة على طريق القاهرة- أسوان الصحراوي الغربي، وتكون حدودها وإحداثياتها كما يلي: حد بحريّ منكسر بطول إجمالي 1065م.ط، يفصل الموقع عن حرم الطريق الواصل من طريق القاهرة – أسوان الغربيّ إلى محطة معالجة الصرف الصحيّ غرب مدينة أسوان الجديدة، في حين أن الحد الجنوبيّ عبارة عن أرضٍ فضاء تفصل الموقع عن الحد الجنوبيّ لكردون مدينة أسوان الجديدة بطول إجمالي من الشرق للغرب 1405 م. ط.

وجاء في نص القرار أيضاً، أن الحد الشرقيّ مائل من اتجاه شمال غرب إلى جنوب شرق بطول 750 م.ط، ويفصل الموقع عن خط حرم خطي كهرباء الجهد الفائق، بينما الحد الغربي عبارة عن أرض فضاء مخصصة أرض للمعارض، طبقاً للمخطط الاستراتيجي لمدينة أسوان الجديدة بطول 550 م.ط.