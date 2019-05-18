شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفر الشيخ: تخصيص غرف مذاكرة بالمدن الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن المدن الجامعية بالجامعة استعدت لخدمة طلابها أثناء فترة اختبارات الفصل الدراسي الثاني.

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وأوضح القمري، في تصريحات صحفية، السبت، أن الجامعة تهتم بكل ما يخدم طلابها في الجوانب التعليمية والاجتماعية، وتوفير الإقامة الجيدة وسبل الراحة لجميع الطلاب لتهيئة مناخ مناسب للتحصيل والمذاكرة والمراجعة.

وأضاف أن مدينة الطلاب والطالبات، يتوفر بها غرف مذاكرة، بالإضافة إلى قاعة الإنترنت.

وأكد القمري اهتمام الجامعة بتحسين البنية الأساسية، ووسائل الإقامة والإعاشة للطلاب المغتربين في المدن الجامعية، وتوفيرالأنشطة والخدمات التي تجعل من المدن الجامعية أماكن معيشية فعالة للطلاب والطالبات.