شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفر الشيخ: تخصيص غرف مذاكرة بالمدن الجامعية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن المدن الجامعية بالجامعة استعدت لخدمة طلابها أثناء فترة اختبارات الفصل الدراسي الثاني.
وأوضح القمري، في تصريحات صحفية، السبت، أن الجامعة تهتم بكل ما يخدم طلابها في الجوانب التعليمية والاجتماعية، وتوفير الإقامة الجيدة وسبل الراحة لجميع الطلاب لتهيئة مناخ مناسب للتحصيل والمذاكرة والمراجعة.
وأضاف أن مدينة الطلاب والطالبات، يتوفر بها غرف مذاكرة، بالإضافة إلى قاعة الإنترنت.
وأكد القمري اهتمام الجامعة بتحسين البنية الأساسية، ووسائل الإقامة والإعاشة للطلاب المغتربين في المدن الجامعية، وتوفيرالأنشطة والخدمات التي تجعل من المدن الجامعية أماكن معيشية فعالة للطلاب والطالبات.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جامعة كفر الشيخ: تخصيص غرف مذاكرة بالمدن الجامعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.