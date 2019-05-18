وزيرة البيئة تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي بمحمية وادي دجلة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع مجموعة الشباب باليوم العالمي للتنوع البيولوجي في محمية وادي دجلة، حيث أكدت أن شباب مصر قادر على حماية المحميات الطبيعية والاستمتاع بها مع إدراك أهمية الحفاظ على مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي كأساس للحياة على كوكب الأرض.

وأضافت «فؤاد»، خلال المشاركة في حدث «هات فطارك وتعالى»، الذي تم إقامته بالتعاون مع جمعية مدرسة «الصحراء لمهارات البقاء» بمحمية وادى دجلة على هامش الاحتفال اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، أن مشاركة الشباب باحتفالية اليوم العالمى للتنوع البيولوجى وتناول الإفطار الرمضانى وسط أجواء الطبيعة بمحمية وادى دجلة هو خير رسالة للعالم على وعى شباب مصر بأهمية العودة للتناغم مع الطبيعة وهو أهمية توصيات موتمر التنوع البيولوجى الرابع عشر الذي استضافته مصر في شرم الشيخ في نوفمبر الماضى.

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وأشارت الوزيرة إلى أن مدرسة الصحراء تعمل على تعليم الشباب أساليب التناغم والتعايش مع الطبيعة والاستمتاع بها.

ويحتفل العالم بيوم التنوع البيولوجى 22مايو من كل عام ويقام هذا العام تحت شعار «تنوعنا البيولوجي غذائنا وصحتنا».

وتنظم مدرسة الصحراء تلك الفعاليات سنويا تحت رعاية وزارة البيئة عبر إطلاق دعوة مفتوحة للجميع من خلال موقع الفيس بوك لدعوة الشباب والاسر بتجهيز إفطارهم والتوجه للمحمية عصرا والدخول لمسافة 2 كم في عمق المحمية سيرا على الأقدام لتناول الإفطار في الطبيعة بعيدا عن الروتين اليومي والتكنولوجيا ثم شرح لبعض مبادئ مهارات البقاء في البرية المصرية والأدوات وتجهيزات الرحلات البرية وينتهي اليوم بالسحور والمغادرة مع الشروق.

ياسمين فؤاد تشارك الشباب الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجى بمحمية وادى دجلة

ياسمين فؤاد تشارك الشباب الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجى بمحمية وادى دجلة

ياسمين فؤاد تشارك الشباب الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجى بمحمية وادى دجلة

ياسمين فؤاد تشارك الشباب الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجى بمحمية وادى دجلة