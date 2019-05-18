شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد العمل بمحطة سكك حديد المنيا ومشروع محور سمالوط على النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس كامل الوزير، وزير النقل بزيارة لمحافظة المنيا، اليوم السبت، استقبله خلالها المحافظ اللواء قاسم حسين، حيث تفقد العمل بمحطة سكك حديد المنيا، وسير العمل ببوابات الدخول والخروج والأرصفة وشباك حجز التذاكر، كما استمع إلى عدد من الموظفين والمترددين على المحطة.

كما توجه الوزير يرافقه المحافظ لتفقد مشروع محو سمالوط على النيل، ضمن عدد من المحاور التي تنفذها الحكومة لدعم الاستثمار بالصعيد، حيث استمعا لشرح تفصيلي حول المشروع، الذي يتكون من 32 كوبري، تمر أعلى نهر النيل وأعلى السكة الحديد وترعة الإبراهيمية، بالإضافة إلي 16 نفقا على الطرق المحلية المتقاطعة مع مسار المشروع، وبربخين على المجاري المائية المتقاطعة مع مسار المشروع، وأعمال طرق ومداخل بطول 22 كم.

واستكمل الوزير جولته بتفقد سير العمل بأبراج محطة سكك حديد أبوقرقاص والذي تم تطوير ضمن الأبراج قطاع بني سويف، الواسطي. كما تفقد العمل ببرج إشارات الروضة بمركز ملوي جنوب المنيا، لتطويره بنظام الكهرباء ليدخل خطة كهرباء إشارات بني سويف – أسيوط ضمن منظومة تحديث نظم الإشارات لـ 1100 كم بتكلفة أجمالية 12.6 مليار جنية، بهدف زيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية.

وزير النقل يتفقد العمل بمحطة سكك حديد المنيا ومشروع محور سمالوط علي النيل

وزير النقل يتفقد العمل بمحطة سكك حديد المنيا ومشروع محور سمالوط علي النيل

وزير النقل يتفقد العمل بمحطة سكك حديد المنيا ومشروع محور سمالوط علي النيل