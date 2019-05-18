شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أنه تقرر إجراء معاينات لكل الكنائس على حدة بالقليوبية، وتطبيق إشتراطات الحماية المدنية، للوصول للقدر الكافي من الأمان، وحماية أرواح المواطنين، مطالباً الحماية المدنية بالتيسير وتطبيق الاشتراطات بطريقة مرحلية بالتوازي، مع باقي الإجراءات المطلوبة للترخيص، وذلك في اطار اجراءات توفيق أوضاع الكنائس والمبانى الخدميه التابعه لها طبقا للقانون رقم 80 لسنة 2016.

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حيث اكد المحافظ، على ضرورة تضافر جهود أجهزة المحافظة لتقنين أوضاع الكنائس، على مستوى المحافظة، وتنفيذ القرارات النهائية بشأنها، والإنتهاء من الملاحظات الفنية للكنائس، والتواصل مع مسئولي الكنائس، والأجهزة المعنية والوحدات المحلية، لإنهاء الإجراءات المطلوبة.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقدة المحافظ، صباح اليوم، لمناقشة ومتابعة إجراءات توفيق أوضاع الكنائس، والمباني الخدمية التابعة لها طبقا للقانون رقم 80 لسنة 2016، بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، والدكتور عواد أحمد، السكرتير العام، والسادة رؤساء المدن والأحياء، والمستشار القانونى، ومدير مديرية الإسكان وإدارة الحماية المدنية.

وطالب المحافظ، بسرعة البدء بالكنائس التي يسهل تطبيق إشتراطات الحماية المدنية عليها، وتطبيق الحد الأدني من الإشتراطات على باقي الكنائس التي يصعب تطبيق كامل الإشتراطات عليها، وذلك دفعاً للأعمال وسرعة الإنجاز وتوفيق كل الكنائس المطلوبة بالمحافظة.