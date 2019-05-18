أخبار مصر

محافظ المنوفية يسلم كرسيًا كهربائيًا لمواطنة من ذوي الاحتياجات الخاصة

0 نشر
هند إبراهيم 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يسلم كرسيًا كهربائيًا لمواطنة من ذوي الاحتياجات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، السبت، كرسياً كهربائياً لـ«أ.ر. س» من ذوى الاحتياجات الخاصة، والمقيمة بمركز أشمون، تبرع من أحد المواطنين، مراعاة لظروفها الصحية ومساعداتها على سهولة الحركة لممارسة حياتها بشكل أيسر، بحضور مدير إدارة شؤون المرأة ورئيس لجنة حماية الطفل بالديوان العام.

وأعربت المواطنة عن سعادتها البالغة لمحافظ المنوفية على تلك اللمسة الإنسانية والتى ستساعدها على استعادة حياتها اليومية ورفع جزء من المعاناة عن أهلها.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية حرصه على توفير كافة أوجه الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على دمجهم وتوفير المناخ الملائم لهم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، كما قدم الشكر للمتبرع لحرصه على المشاركة المجتمعية وتلبية احتياجات المواطنين من خلال المساهمة في توفير الكرسى المتحرك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ المنوفية يسلم كرسيًا كهربائيًا لمواطنة من ذوي الاحتياجات الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا