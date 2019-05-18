شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يسلم كرسيًا كهربائيًا لمواطنة من ذوي الاحتياجات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، السبت، كرسياً كهربائياً لـ«أ.ر. س» من ذوى الاحتياجات الخاصة، والمقيمة بمركز أشمون، تبرع من أحد المواطنين، مراعاة لظروفها الصحية ومساعداتها على سهولة الحركة لممارسة حياتها بشكل أيسر، بحضور مدير إدارة شؤون المرأة ورئيس لجنة حماية الطفل بالديوان العام.

وأعربت المواطنة عن سعادتها البالغة لمحافظ المنوفية على تلك اللمسة الإنسانية والتى ستساعدها على استعادة حياتها اليومية ورفع جزء من المعاناة عن أهلها.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية حرصه على توفير كافة أوجه الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على دمجهم وتوفير المناخ الملائم لهم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، كما قدم الشكر للمتبرع لحرصه على المشاركة المجتمعية وتلبية احتياجات المواطنين من خلال المساهمة في توفير الكرسى المتحرك.