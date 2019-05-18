شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 610 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ" الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها تراجع أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 610 جنيها للجرام وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 610 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 18-5-2019 انخفاض ملحوظ بقيمة 3 جنيهات فى الجرام، عقب تراجع ملحوظ فى الأسعار العالمية للذهب، وسجل جرام الذهب لعيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر 610 جنيها للجرام.

اليوم.. مطار القاهرة يحتفل بمرور 56 عاما على افتتاحه

يحتفل مطار القاهرة اليوم السبت بمرور 56 عاما على افتتاحه كمطار رسمى لمصر عقب ثورة يوليو، حيث افتتحه الرئيس جمال عبد الناصر فى 18 مايو عام 1963، ومنذ ذلك التاريخ أصبح مطار القاهرة واحدا من أكبر وأهم المطارات في المنطقة العربية وأفريقيا وأصبح يستقبل رحلات لأكثر من 60 شركة طيران من مختلف العالم، لخدمة ما يقرب من 20 مليون راكب سنويا.

اتفاقية تعاون بين مصر والصين فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى

وقعت مصر اتفاقية تعاون مع الصين، تهدف لتعزيز وتطوير التعاون بين الجانبين فى المجالات ذات الاهتمام المشترك فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى.

بدء تطوير منطقة ربوة أكتوبر "ابنى بيتك 6 سابقاً" لإنهاء مشكلات قاطنيها

أكد المهندس مجدى يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه يتم اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير منطقة ربوة أكتوبر "ابني بيتك ٦ سابقاً" حتى تواكب المشروعات المجاورة لها بالمدينة، مؤكداً أنه جارٍ اتخاذ عدد من الإجراءات لإنهاء مشكلات المواطنين قاطنى المنطقة، وحث غير المقيمين على السكن بها.

التشديد على رؤساء لجان الدبلومات بعدم حيازة الطلاب المحمول خلال الامتحان

قالت مصادر بقطاع التعليم، إنه تم التشديد والتأكيد على رؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية بعدم حيازة الطلاب للتليفون المحمول أو أى أجهزة إلكترونية خلال أداء الامتحانات باللجنة الفرعية وعلى أعضاء اللجان جمع التليفونات من الطلاب ووضعها فى مكان آمين وتسليمها للطلاب بعد انتهاء لجنة الامتحان.

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تأسيس صندوق استثمار قومى للمساهمة فى الإنفاق على مشروعات تطوير التعليم

شهد الاجتماع التأسيسى الأول لمجلس إدارة صندوق الاستثمار القومى الخيرى للتعليم، مناقشة الهدف من إنشاء الصندوق والذى يتمثل فى إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشاريع التعليمية، والارتقاء بمستوى التعليم والعمل على دعم الطلاب، مع توفير بيئة داعمة لدمج ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعى وتطوير جودة مدارس التربية الخاصة، بالإضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيرى والوقف بشكل مؤسسى واحترافى.

43.313 مليار جنيه موازنة التنمية المحلية للمحافظات والهيئات التابعة لها

كشفت ملامح مشروع موازنة وزارة التنمية المحلية لعام 2019 / 2020 والتى تم الموافقة عليها من لجنتى الخطة والموازنة والإدارة المحلية بمجلس النواب، عن مبلغ إجمالى قدره 43,313 مليار جنيه وذلك لديوان عام الوزارة و27 محافظة وهيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية وهيئتى النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة .

غدًا.. انطلاق امتحانات مايو لأولى ثانوى إلكترونيا وورقيا

تنطلق غدا الأحد امتحانات الصف الأول الثانوى العام، بشقيها الإلكترونى والورقى، حيث يؤدى الامتحانات قرابة 650 ألف طالب وطالبة فى مادة اللغة العربية.

السفارة المصرية بواشنطن تستضيف حفل " أوبرا عايدة" بحضور أمريكى كبير

استضافت السفارة المصرية بالعاصمة الأمريكية واشنطن حفل " أوبرا عايدة " بحضور كبير من الأمريكيين من عشاق هذه الملحمة الموسيقية الشهيرة لمؤلفها الإيطالي جوزيبي فيردي.

مدير المرور يتفقد الطرق الرابطة بين المحافظات لتأمين الرحلات

تفقد اللواء عصام شادى مدير الإدارة للمرور، صباح اليوم السبت الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين رحلات المواطنين من الأقاليم والقاهرة الكبرى .