شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. البابا تواضروس يدشن كنيسة الملاك بمدينة آلتنا الألمانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة آلتنا الالمانية.
كان قداسة البابا قد وصل صباح اليوم إلى الكنيسة لتدشينها، حيث تم تدشين مذبح الكنيسة
والأيكونستاز (حامل الأيقونات) وأيقونة البانطوكراتور في شرقية الهيكل، المعروفة باسم "حضن الآب".
وذكر بيان الكنيسة: يصل عدد الكنائس التى دشنها البابا إلى أربعة كنائس خلال زيارته الرعوية الحالية بأوروبا، حيث تم تدشين كنيسة السيدة العذراء بمدينة دوسلدروف بألمانيا وكنيسة السيدة العذراء والقديسة فيرينا بزيورخ، سويسرا، وكنيسة القديس أثناسيوس الرسولي ببتبورج، ألمانيا، إلى جانب الكنيسة المدشنة اليوم.
فى طقس الكنيسة الأرثوذكسية، يتم تدشين الكنيسة بصلوات وطقوس خاصة، بالإضافة إلى قراءات من الكتاب المقدس والمزامير والرسائل والإنجيل وكذلك الطلبات والقطع الخاصة بالتدشين ، يتم رش بناء الهيكل بالماء المقدس وتمسح بالميرون المقدس أيضاً.
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