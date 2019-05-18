شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. إسدال الستار على حادث كنيسة مار مينا بإعدام وسجن المتهمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، الستار على القضية المعروفة بـ"أحداث كنيسة مار مينا بحلوان"، بعد الحكم على 11 متهما بالإعدام والمؤبد والسجن. ـ الموعد : 29 ديسمبر 2017. ـ المكان : مدينة حلوان. النتيجة: إطلاق الإرهابى إبراهيم إسماعيل النار بمحيط كنيسة مارمينا ومصرع 10 مواطنين. ماذا حدث بعد ذلك؟ ماذا حدث بعد ذلك؟ ـ الأجهزة الأمنية تنجح فى السيطرة على المتهم وإصابته بطلق نارى. ـ التحقيقات تؤكد تكوين المتهم لخلية إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى. Advertisements ـ الأجهزة الأمنية تلقى القبض على 8 متهمين من أعضاء الخلية ويوجد 3 مطلوبين للتحقيق. ـ النائب العام يحيل المتهمين للمحاكمة. المحكمة : المحكمة : ـ الاستئناف تحدد الدائرة 30 إرهاب برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى لنظر الدعوى. ـ المحكمة نظرت القضية على مدار 12 جلسة قبل حجزها للحكم. ـ النيابة العامة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين. الحكم : الحكم : ــ الإعدام شنقا لمتهمين والمؤبد لـ اثنين آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ 4، والسجن 3 سنوات لاثنين، وبراءة متهم. وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية فى الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مار مينا بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولى قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع فى قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد فى دقيقة.. إسدال الستار على حادث كنيسة مار مينا بإعدام وسجن المتهمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.