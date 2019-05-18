احترسوا شاومينج خديعة كبرى ولا تسريب لامتحانات أولى ثانوى 2019 الترم الثانى

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وأضافت المصادر أنه على الطلاب التركيز على أداء الامتحان غدا الأحد والمراجعة وطريقة المذاكرة والامتحانات مؤمنة وسوف تصل المدارس قى موعدها غدا الأحد دون أى تسريبات للأسئلة.
وتنطلق غدا الأحد 19 مايو الجارى امتحانات الصف الأول الثانوى العام، بشقيها الإلكترونى والورقى، حيث يؤدى الامتحانات قرابة 650 ألف طالب وطالبة فى مادة اللغة العربية.
وتعقد الامتحانات على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والذين يؤدون الامتحان إلكترونى وورقى، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والخدمات والمنازل.
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