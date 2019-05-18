المتهم بقتل حارس كوبري الدقي: سرقت 600 جنيه وقتلته وهربت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تجرى نيابة الدقي، التحقيق مع المتهم بقتل المسئول عن حراسة مواد البناء وحديد التسليح المخصصة لأعمال صيانة كوبري الدقي، للوقوف على ملابسات الواقعة.

تحقيقات النيابة العامة، كشفت المتهم مسجل خطر سرقات، وارتكب الحادث بدافع السرقة.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة، إنه ارتكب الواقعة بهدف سرقة المجني عليه، مشيرًا إلى أنه سرق 600 جنيه بعد قتله.

كشفت مناظرة الجثة عن وجود طعنات بجسد القتيل، وتبين أن الجثة لرجل مصاب بجروح طعنية بالرقبة، وعن المعاينة لموقع الحادث تبين وجود بعثرة بمسرح الجريمة، وهو ما رجح أن تكون الجريمة بدافع السرقة، كما عثر على هاتف المجني عليه أسفل بطانية على السرير، فيما لم يتم العثور على أي مبالغ مالية.

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انتقل المستشار محمد شرف، مدير نيابة حوادث شمال الجيزة، إلى مسرح الجريمة وتبين أن الجثة لرجل مصاب بجروح طعنية بالرقبة داخل "كرفان" مبنى بمقر أعمال صيانة كوبري الدقي الحديدي مخصص لمبيت الحارس المجني عليه.

وأسفرت المعاينة عن بعثرة بمسرح الجريمة، ما أشار إلى أن الجريمة تمت بدافع السرقة، كما عثر على هاتف المجني عليه أسفل بطانية على السرير، فيما لم يتم العثور على أي مبالغ مالية بحوزته.

وتبين من التحقيقات أن القتيل يعمل منذ فترة بذلك الموقع لحراسة مواد البناء وحديد التسليح المخصصة لأعمال صيانة الكوبري.

وأجرت النيابة تفريغا لعدد من كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الجريمة التي كشفت عن هوية المتهم الذي تبين أنه مسجل خطر سرقات، وتم ضبطه، وتولت النيابة التحقيقات.