تجديد حبس 4 عاطلين اختطفوا طفلًا بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة مشتول السوق الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، تجديد حبس 4 عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بخطف طفل من أمام منزله بدائرة مركز مشتول السوق، وطلب فدية 2 مليون جنيه لإعادته.

كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من أسرة الطفل "وائل محمود" 14 سنة، مُقيم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق، بقيام مجهولين بخطفه من أمام منزل أسرته.

وجرى تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة العميد عمرو رؤوف، رئيس مباحث المديرية، بإشراف اللواء محمد والي، مدير المباحث، وبتفريغ كاميرات المراقبة الموجوده بمحيط منزل الطفل، تبين أن سيارة سوداء كان يستقلها أربعة أشخاص وراء الواقعة، حيث خطفوا الطفل من أمام المنزل.

وبتتبع خط سير السيارة جرى تحديد مكان الطفل وتحريره دون دفع الفدية، فيما تم ضبط المتهمين الأربعة، وتبين أن أحدهم عليه أقساط متأخرة لوالد الطفل، والذي يمتلك معرض لتجارة السيارات، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.