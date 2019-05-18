"كانت بتعملي سحر".. الداخلية تكشف تفاصيل لغز مقتل ربة منزل على يد زوج ابنتها بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكب واقعة مقتل سيدة بالإسماعيلية بسبب خلافات أسرية.

كان مركز شرطة الإسماعيلية، تلقى بلاغًا بالعثور على جثة لسيدة (مواليد 1974 – ربة منزل) بمسكنها بناحية عزبة آدم بدائرة المركز، وبها إصابات (جروح بأماكن متفرقة وطعنات نافذة بمناطق متفرقة من جسدها).

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تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة "نجل زوج المجني عليها- مواليد 1979- مقيم دائرة المركز".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات أسرية بينهما واعتقادا منه بقيام المجنى عليها بأعمال سحر، وشعوذة له، وفى سبيل ذلك قام بارتكاب الواقعة باستخدام سلاح أبيض "سكين"، وعقب ذلك تخلص منه بإلقائه بإحدى الترع المجاورة لمحل سكنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.