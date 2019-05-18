في حملة أمنية.. القبض على شخصين بحوزتهما 29 قطعة أثرية بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على شخصين بحوزتهما 29 قطعة أثرية، و81 طلقة في حملة أمنية بأوسيم.

تعود الواقعة عندما قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع قطاعي الأمن العام، والأمن المركزي، ومديرية أمن الجيزة، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، بحملة أمنية مكبرة استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة بمنطقة البراجيل بدائرة مركز شرطة أوسيم.

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وأسفرت عن ضبط (عنصر إجرامي، سبق اتهامه في قضيتين ومحكوم عليه في قضية "ضرب") حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة أوسيم وبحوزته (30 جرام لمخدر الهيروين- 20 قرص مخدر- 2 طلقة خرطوش- 29 قطعة يشتبه في أثريتها- مبلغ مالي- 2 سلاح أبيض- 2 هاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للقطع المشتبه كونها أثريه بقصد الإتجار.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة أوسيم وبحوزته (81 طلقة آلي- هاتف محمول).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.