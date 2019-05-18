الداخلية: ضبط المتهم بإنشاء صفحة "إشفى مدمن" الاحتيالية على "الفيس بوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم السبت، من ضبط شخص لقيامه باستخدام اسم وشعار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، للترويج لحملة لعلاج الإدمان، وجمع تبرعات عبر شبكة الأنترنت.

كانت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أفادت قيام أحد الأشخاص "حاصل على دبلوم" - مقيم بمنطقة المطرية بالقاهرة ، بإنشاء صفحة إلكترونية احتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " تحت مسمى "إشفى مدمن" ، مستخدماً اسم وشعار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي - التابع لوزارة التضامن الاجتماعي "أنت أقوى من المخدرات" ، وظهوره بعدد من القنوات الفضائية بصفته صحفي، ومؤسس الحملة وحاصل على دكتوراه في علاج الإدمان "على خلاف الحقيقة"، وزعمه قدرته علاج حالات الإدمان والتعاطي خلال أسبوعين تحت إشراف طبى بعدد من "المصحات والمستشفيات" بمحافظتي القاهرة والجيزة، طالباً من المواطنين التبرع لعلاج تلك الحالات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بأحد الأكمنة المعدة لذلك - بدائرة قسم شرطة السيدة زينب ، وعثر بحوزته على الآتي:

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1.كروت شخصية باسم المتهم كمذيع تلفزيوني وصحفي والمسئول عن حملة "إشفى مدمن".

2.( 2 ) كارينه باسم وصورة المتهم منسوبان لجريدتين بمهنة صحفي "مزوران".

3.( 2 ) هاتف محمول بفحصهما تبين احتوائهما على صفحات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" باسم المتهم الصحفي مؤسس الحملة "إشفى مدمن" دكتوراه في علاج الإدمان، وكذا فيديوهات خاصة بلقاءات وحوارات مسجلة مع عدد من الأشخاص ببعض الأماكن العامة حال مناقشتهم في كيفية وقوعهم ضحايا للإدمان، ومناشدة الجمهور التبرع لعلاج حالات تعاطى المواد المخدرة.

بمواجهة المتهم قرر بقيامه بطرح تلك المبادرة لوجود عدد من المدمنين ومتعاطي المواد المخدرة بمنطقة سكنه ورغبته في مساعدتهم للتعافي والعلاج من الأدمان، وقيامه باستخدام اسم وشعار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لإسباغ صفة الرسمية على مبادرته المشار إليها، ونفى حصوله على أية مبالغ مالية من راغبي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.