"دورات تمريض".. سقوط صاحب أكاديمية وهمية للنصب على المواطنين بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بإنشاء أكاديمية وهمية للنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين.

كان فرع الإدارة بوسط الدلتا، تلقى بلاغاً بقيام أحد الأشخاص، صاحب أكاديمية للدراسات المختصة كائن مقرها بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، قيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها ( 57,000) سبعة وخمسون ألف جنيه، مقابل حصولهم على دورات تمريض بالأكاديمية المشار إليه، وإعطائهم شهادات تُفيد حصولهم على تلك الدورات، إلا أنه لم يلتزم بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، وغلق مقر الأكاديمية وهروبه.

بالاستعلام من الجهات المختصة أفادت بأن الأكاديمية المشار إليها لم يصدر لها أيه تراخيص، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكيين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.