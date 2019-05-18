بالأرقام.. حصيلة حملات رفع الإشغالات في 10 مناطق بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية مكبرة بدوائر أقسام ومراكز شملت 10 مناطق، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظراً لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط الخارجين عن القانون من محرزي المواد الخدرة.

وشكلت الحملة مناطق الدقي، الأهرام، العمرانية، جنوب الجيزة، بولاق الدكرور، العجوزة، شمال الجيزة، أول أكتوبر، المنطقة الأثرية، الهرم.

وحققت الحملات العديد من النتائج الإيجابية خلال الـ 24 ساعة المنقضية حيث تم ضبط 582 كرسي، 62 ترابيزة، 13 ثلاجة – 28 شمسية، 4 غرزة شاي، 300 اشغال طريق، 125 سيخ حديد، 4 أسطوانة غاز، 2 تروللى، 2 اعلان بدون ترخيص، 3 عربة متنوعة، 50 استاند، 25 اوتاد حديد، 30 ميزان متنوع، 3 حامل حديد 14، مقص حديد + شباك، 1كوريك عجل، 1 فاترينة، 12 ترولي، 4 مدرج لبيع الفاكهة، 225 عرق خشب، 5 مقص سقالة، 8 تابلوة، 2 تانك مياة، 2 قرار غلق وتشميع، 10 فض اختام، 8 كرتونة سيراميك، 2 شباك سقالة، بإجمالي المخالفات 984.

وتم تحرير محضر حيال كل واقعة، وتوالت النيابة العامة التحقيقات.