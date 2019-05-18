محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي
قال محمد عثمان نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر ورئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن السياحة الثقافية هي المنتج السياحي الفريد على مستوى العالم، و مصر هي أيقونة العالم التي تملك أكبر مخزون من الأثار التي تحكي تاريخ العالم، مشيرا إلى أن المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه 2020 سيكون أيقونة المتاحف بما يحوي من مقتنيات أبرزها مقبرة توت عنخ آمون.
وأضاف عثمان، في بيان اليوم السبت، على هامش الاحتفال بيوم المتاحف العالمي 18 مايو، أن الشراكات الأخيرة التي قادتها وزارة السياحة مع شبكة "سي إن إن وميديا سات الإيطالية" سيكون لها بالغ الأثر في نشر الشغف بالآثار المصرية وبالتالي زيادة الحركة السياحية الوافد من الأسواق الجديدة المهتمة بالسياحة الثقافية، مما يصب في صالح الاقتصاد القومي.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس السياحة الثقافية بالأقصر: شراكات "سي إن إن وميديا سات" تصب في صالح الاقتصاد القومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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