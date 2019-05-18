برلماني: قواتنا المسلحة قادرة على حماية مصر سماء وبحرا وبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

أشاد النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بتصريحات العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، التي أكد فيها أنه خلال الفترة السابقة كان هناك افتتاحات لعدد كبير من المشروعات التنموية، وأن القوات المسلحة تدعم جهود الدولة في التنمية، وخاصة فيما يخص شبه جزيرة سيناء، في أكثر من 312 مشروعًا في كافة المجالات المختلفة.

وقال "السويدي"، في بيان اليوم السبت، إن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، أكد أن مشروعات التطوير تحتاج لقوات تؤمّنها ضد أي أعمال عدائية تحاول عرقلة مسار الدولة في التنمية.

وتابع السويدي: "هذه التصريحات المهمة من المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة تؤكد أن قواتنا المسلحة الباسلة قادرة على حماية مصر سماء وبحرًا وبرًا".​