"757 ألف طالب".. انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية بـ1210 مدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

انطلقت، اليوم السبت، امتحانات شهادة الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، ويؤدي 757 ألف و056 طالب وطالبة بالنوعيات المختلفة "صناعي، زراعي، تجاري، وفندقي"، الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

ويؤدي طلاب الدبلومات الفنية، بنظام الثلاث والخمس سنوات، اختباراتهم بـ1210 مدرسة بجميع المحافظات، حيث إن عدد المدارس التجارية 347 مدرسة، والفندقية 87 مدرسة، والزراعية 132 مدرسة، والصناعية 644 مدرسة، ويصل عدد لجان سير الامتحان إلى 2802 لجنة، منها 2329 لجنة سير أصلية، و473 لجنة سير ملحقة.

ويصل عدد طلاب الدبلوم الفني التجاري 260200 طالبًا، والفندقي 21864 طالبًا، والزراعي 98775 طالبًا، وإجمالي عدد طلاب التعليم الصناعي 376217 طالبًا.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن أعمال تقدير امتحانات للتعليم الفــني الصناعـي تبدأ يوم الأربعاء الموافــق 2019/5/22، وأعمال تقدير الدرجات للتعليم الفـني الزراعـي تبدأ يوم الجمعة الموافق 24 /5 /2019، فيما تبدأ أعمال تقدير الدرجات للتعليم الفـني التجاري يوم الجمعة الموافـق 7 /6 /2019، وأعمال تقدير الدرجات للتعليم الفـني الفندقي يوم الجمعة الموافـق 2019/6/7.

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفـني بنوعياته نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس (23 لجنة)، وعدد لجان الإدارة للتعليم الفـني التجاري والزراعـي والصناعي

نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس (22 لجنة).

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أما عن أعداد مقدري لجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير بلغت 38179 مقدر لجميع اللجان، حيث بلغ عدد مقدري التعليم التجاري (17791) مقدر، وإجمالي مقدري التعليم

الفندقي (1580) مقدر، والزراعي (4689) مقدر، والصناعي (14119) مقدر.

أما عن إجمالي المنتدبين للجان سير بلغ 156862 عضو، مقسم كالتالي التعليم التجاري بلغ (52854) عضو، وإجمالي المنتدبين للجان سير التعليم الفندقي بلغ (3843) عضو، والتعليم

الزراعي بلغ (16363) عضو، والتعليم الصناعي بلغ (83902) عضو.

وبلغ إجمالي أعداد المواد الامتحانية (تجارى – زراعي – صناعي) نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس 2025 مادة، مقسمة كالتالي: "التعليم التجاري 115 مادة، التعليم الفندقي

248 مادة، التعليم الزراعي 1474 مادة، والتعليم الصناعي 1474 مادة".

وتستمر أعمال امتحانات الدبلومات الفنية حتى يوم الخميس الموافق 30 مايو 2019.