برلماني: دور السيسي تجاه القضية الفلسطينية يحظى بتقدير عالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:
أكد النائب حسين أبوجاد عضو مجلس النواب والأمين العام المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أن الدور الرائد والمحوري الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية، يحظى باهتمام وتقدير كبيرين من الرأي العام العربي والعالمي والفلسطيني.
وقال "أبوجاد"، فى بيان اليوم السبت، إن ندوة "القدس عاصمة فلسطين الأبدية"، التي نظمها اتحاد المحامين العرب، أكدت على أهمية الدور المصري في مساندة القضية الفلسطينية على المستوى الرسمي والشعبي وأن القيادة السياسية المصرية تدفع بالقضية الفلسطينية على الساحة الدولية وكذلك تحقيق المصالحة.
وأضاف، أن الجميع على وعي وإدراك كاملين أن مصر حريصة كل الحرص على حصول الشعب الفلسطينى على جميع حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
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