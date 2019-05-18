طلب إحاطة بشأن تراخي وزارة الصحة في التفتيش الدوري على الصيدليات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن تراخي إدارات التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة في تفتيشها الدوري على الصيدليات.

وقال "فواد"، في بيان اليوم السبت، إن هذا التراخي أسفر عن انتشار "الصيدليات الورقية"، وهي الصيدليات المرخصة وفقًا للقانون، ومستوفية لكافة الشروط ومسجلة باسم صيدلي، إلا أنه يعمل بها ويديرها غير الصيادلة، بسبب انتشار نظام الشراكة والاستثمار بين رأس المال من غير الصيادلة وبعض الصيادلة.

وأضاف، أن هذا الأمر تفاقم مؤخرًا وانتشر بشكل ضخم ومثير، منوهًا إلى خطورة المشكلة، وما ينتج عنها من صرف أدوية خاطئة للمواطنين، وتعريض حياتهم للخطر، بالإضافة إلى اتجار بعضهم في الأدوية المغشوشة والممنوعة وبعض الأدوية المدرجة على الجداول.

وأكد "فؤاد"، على ضرورة التحرك، وتشديد الرقابة على الصيدليات والتأكد من صفة القائم على الصيدلية وتحرير المحاضر، للحد من تلك الظاهرة.