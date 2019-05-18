وزيرة الثقافة تقرر تشغيل قصر ثقافة الأسمرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تفقدت وزيرة الثقافة، يرافقها الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ونائبه الفنان هشام عطوة قصر ثقافة حي الأسمرات.

ووجهت بحسب بيان صحفي، السبت، بسرعة إنهاء إجراءات تخصيصه بالتعاون مع محافظة القاهرة إلى هيئة قصور الثقافة، وشددت على ضرورة إنهاء أعمال الصيانة وتشغيله بإقامة فعاليات ثقافية وفنية خلال شهر رمضان بجانب المسرح الصيفي الذي تابعت به أحد الأنشطة المدرجة بالأجندة الثقافية للوزارة خلال الشهر المعظم.

كما شهدت الوزيرة عرضاً فنياً لفرقة أطفال بورسعيد، ووعدت أهالي حي الأسمرات بسرعة تشغيل القصر وتأسيس فصول مجانية لتنمية مواهب أطفال الحي، وطالبتهم بضروة الحفاظ على المبنى الذي يخدم آلاف الأسر، مؤكدة على دور الثقافة والإبداع في تقويم سلوك الفرد وبناء الإنسان والمجتمع.