البابا تواضروس يدشن كنيسة الملاك ميخائيل بمدينة آلتنا الألمانية

محمد اسماعيل - القاهرة - آلتنا- أ ش أ:

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة آلتنا الألمانية في إطار رحلته الرعوية الحالية بالخارج التي بدأت يوم السبت الماضي.

ووصل قداسة البابا تواضروس الثاني، في وقت سابق اليوم إلى الكنيسة، حيث تم تدشين مذبح الكنيسة وحامل الأيقونات وأيقونة البانطوكراتور في شرقية الهيكل، المعروفة باسم "حضن الآب".

يشار إلى أن قداسة البابا تواضروس دشن أربع كنائس خلال زيارته الرعوية الحالية بأوروبا، حيث تم تدشين كنيسة السيدة العذراء بمدينة دوسلدروف بألمانيا وكنيسة السيدة العذراء والقديسة فيرينا بزيورخ، سويسرا، وكنيسة القديس أثناسيوس الرسولي ببتبورج، ألمانيا، وكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة آلتنا الألمانية.​