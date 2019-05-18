أخبار مصر | وزير الآثار يعلن من ألمانيا موعد نقل المومياوات الملكية من التحرير لمتحف الحضارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الآثار يعلن من ألمانيا موعد نقل المومياوات الملكية من التحرير لمتحف الحضارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، خلال محاضرته التي ألقاها في جامعة هومبولدت في برلين عن الاكتشافات والمشروعات الأثرية وجهود الدولة في مجالي الآثار والمتاحف، حيث أعلن أن نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير لمتحف الحضارة بالفسطاط سيكون خلال شهر سبتمبر 2019.

يذكر أن العناني ألقى محاضرة يوم الاثنين الماضي ١٣ مايو في جامعة هومبولدت ببرلين عن الاكتشافات والمشروعات الأثرية وجهود الدولة في مجالي الآثار والمتاحف، شهدها 150 من الأكادميين والأثريين والمستثمرين السياحيين، ودكتور بدر عبد العاطي سفير مصر في ألمانيا.

وألقى العناني الضوء من خلال محاضرته على المشاريع الأثرية الضخمة وجهود الدولة المصرية في العناية بمجالي الآثار والمتاحف، وضمنها ثلاثة متاحف كبرى، وهي المتحف الكبير في ميدان الرماية بالجيزة، ومتحف الحضارة في الفسطاط بالقاهرة، والمتحف الآتوني في المنيا، والمتحف المصري في التحرير.

وأشار العناني إلى أن المتحف المصري الكبير من المقرر افتتاحه نهاية عام ٢٠٢٠ واصفًا إياه بالتحدي الأكبر حيث يعمل حاليا بموقع المتحف ٨٠٠٠ شخص والذي يمتد مدخله فقط على مساحة ٧٠٠٠ متر مربع.

كما وصف وزير الآثار افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية بالإنجاز الآخر، مُشيرًا إلى أن تنوع المتاحف الموجوده بالقاهرة سيدفع السائح إلى زيادة عدد الليالي السياحية له لمعرفة المزيد عن حضارة مصر الفريدة و العريقة.

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ونوه العناني بدعم البوندستاج الألماني لتمويل وتأسيس متحف المنيا "الآتوني"، والذي يتخذ شكلًا معماريًا فريدًا على هيئة هرم.

وأكد الدكتور العناني على أن المتحف المصري بالتحرير لن يموت، وأن وزارة الآثار تعكف حاليًا بالتعاون مع خمسة متاحف أوروبية على تطوير المتحف وسيناريو العرض الخاص به.

كما أكد العناني على أن الوزارة حريصة دائمًا بالاحتفال بذكرى افتتاح المتحف كل عام كان آخرها عام ٢٠١٨ للاحتفال بمرور ١١٦ عام علي افتتاحه حضرها ٣٢ وزيرًا مصريًا و٥٠ سفيرًا معتمدًا و تم خلالها إعادة تقديم عرض كنوز يويا وتويا والتي تم اكتشافها عام ١٩٠٥ بوادي الملوك بالبر الغربي في الأقصر.

كما ألقى العناني خلال محاضرته الضوء على أبرز الاكتشافات الأثرية والافتتاحات التي قامت بها الوزارة.

وأبرز ما ورد فيها اكتشاف مقبرة بالمنيا عثر بداخلها على ١٧ مومياء، ومقبرة اخرى ملونة بالأقصر وتمثال مصغر لأبو الهول في أسوان بالإضافة إلى افتتاح العديد من المشروعات الأثرية والمتاحف منها كنيسة بسمنود بعد ترميمها والمتحف المفتوح بالمطرية ومتحف سوهاج القومي الذي تفضل فخامة رئيس الجمهورية بافتتاحه بعد ٣٠ عاما من بدء إنشائه منوهًا على الدور الفعال الذي تقوم به هذه الاكتشافات والافتتاحات الأثرية ليس فقط لخدمة البحث العلمي بل لدعم قطاع السياحة الثقافية في مصر بشكل مباشر.