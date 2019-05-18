أخبار مصر | الصحف الألمانية تحتفي بـ"العناني": "أبرز جهود مصر بمجالي الآثار والمتاحف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحف الألمانية تحتفي بـ"العناني": "أبرز جهود مصر بمجالي الآثار والمتاحف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت الصحف الألمانية بزيارة الدكتور خالد العناني وزير الآثار الأخيرة إلى ألمانيا وسلطت الضوء عن أبرز النقاط التي تناولها في المحاضرة التي ألقاها يوم الاثنين الماضي ١٣ مايو بجامعة هومبولدت في برلين عن الاكتشافات والمشروعات الأثرية حيث أبرز جهود الدولة المصرية في مجالي الآثار والمتاحف.

وتحت عنوان "كشف أثري جديد كل أسبوع في مصر"، نشرت جريدة "تاجس شبيجل" الألمانية الشهيرة تقريرًا صحفيًا أوضحت فيه النقاط التي تضمنتها محاضرة وزير الآثار والذي ألقى فيها الضوء على الاكتشافات الأثرية التي قامت بها الوزارة والبعثات الأثرية المشتركة.

وأبرز ما ورد فيها اكتشاف مقبرة بالمنيا عثر بداخلها على ١٧ مومياء، ومقبرة اخرى ملونة بالأقصر وتمثال مصغر لأبو الهول في أسوان بالإضافة إلى افتتاح العديد من المشروعات الأثرية والمتاحف منها كنيسة بسمنود بعد ترميمها والمتحف المفتوح بالمطرية ومتحف سوهاج القومي الذي تفضل فخامة رئيس الجمهورية بافتتاحه بعد ٣٠ عاما من بدء إنشائه منوهًا على الدور الفعال الذي تقوم به هذه الاكتشافات والافتتاحات الأثرية ليس فقط لخدمة البحث العلمي بل لدعم قطاع السياحة الثقافية في مصر بشكل مباشر.

كما أوضحت الجريدة أيضًا أنه خلال المحاضرة أكد الدكتور العناني على أن المتحف المصري بالتحرير لن يموت، وأن وزارة الآثار تعكف حاليًا بالتعاون مع خمسة متاحف أوروبية على تطوير المتحف وسيناريو العرض الخاص به.

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وأكد العناني أن الوزارة حريصة دائمًا بالاحتفال بذكرى افتتاح المتحف كل عام كان آخرها عام ٢٠١٨ للاحتفال بمرور ١١٦ عام علي افتتاحه حضرها ٣٢ وزيرًا مصريًا و٥٠ سفيرًا معتمدًا و تم خلالها إعادة تقديم عرض كنوز يويا وتويا والتي تم اكتشافها عام ١٩٠٥ بوادي الملوك بالبر الغربي في الأقصر.

كما سلطت الجريدة الضوء عن ما قاله وزير الآثار عن إتمام الاعمال بالمتحف المصري الكبير والذي من المقرر افتتاحه نهاية عام ٢٠٢٠ واصفًا إياهًا بالتحدي الأكبر حيث يعمل حاليا بموقع المتحف ٨٠٠٠ شخص والذي يمتد مدخله فقط على مساحة ٧٠٠٠ متر مربع.

كما وصف وزير الآثار افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية بالإنجاز الآخر، مُشيرًا إلى أن تنوع المتاحف الموجوده بالقاهرة سيدفع السائح إلى زيادة عدد الليالي السياحية له لمعرفة المزيد عن حضارة مصر الفريدة والعريقة.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى ما ذكره وزير الآثار لدعم البوندستاج الألماني لتمويل تأثيث متحف المنيا "الآتوني"، والذي يتخذ شكلًا معماريًا فريدًا علي هيئة هرم.