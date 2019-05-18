أخبار مصر | هالة زايد تتوجه لجنيف للمشاركة في الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هالة زايد تتوجه لجنيف للمشاركة في الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، الأراضى المصرية، متوجهة الى العاصمة السويسرية جنيف، على رأس وفد يضم عدد من شباب الأطباء، للمشاركة في الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية فى دورتها ال 72، بالإضافة إلى مشاركتها فى أعمال مجلس وزراء الصحة العرب المنعقد في الفترة من ١٨ الى ٢٨ مايو الجاري.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي، أن الوزيرة حرصت على اختيار عددا من شباب الأطباء للمشاركة ممن يعملون في المناطق الحدودية والنائية، مشيرا إلى أن مشاركة شباب الأطباء فى هذا الحدث تعد هي المرة الأولي على مدار إنعقاد الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، موضحا أنهم سيشاركوا في أعمال جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين "WHA 72 ".

وأشار إلى أن وزيرة الصحة والسكان، اختارت عدد من شباب الأطباء ممن يعملون بالمناطق الحدودية للمشاركة، لما يقدمونه من خدمات للمرضى فى ظل ظروف بها الكثير من التحديات، لافتا إلى أنه تم إختيار هؤلاء الأطباء بعد تقييمات علمية وعملية، موضحا أن مشاركتهم في هذا الحدث، سيكسبهم الكثير من الخبرات، وينمي لديهم مهارات صنع وإتخاذ القرار، بالإضافة إلى تعرفهم على أنظمة الصحة فى دول العالم .

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وذكر أنه من المقرر أن تترأس وزيرة الصحة والسكان، اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب يوم الاحد ١٩ مايو، بمقر بعثة جامعة الدول العربية بجنيف، بمشاركة ٦ وزراء من الدول العربية، حيث من المنتظر خلال الجلسة، مناقشة عدد من الموضوعات الهامه على رأسها المجلس العربي للاختصاصات الصحية "البورد العربي" ، والاحوال الصحية للسكان في بعض من الدول العربية، بالإضافة إلى مناقشة الاستراتيجية العربية بشأن اتاحة خدمات الصحة العامة في سياق النزوح في المنطقة العربية، وكذلك تشكيل لجنة جائزة الطبيب العربي و تشكيل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب عن الفترة ٢٠١٩-٢٠٢١.

كما قال إنه من المقرر أيضا أن تلقي وزيرة الصحة والسكان كلمة مصر خلال الدورة ال 72، للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية.

الجدير بالذكر أن جمعية الصحة العالمية هي أعلى جهة منوط بها اتخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية، حيث تجتمع تلك الجمعية مرة كل عام وتحضرها وفود من جميع الدول الأعضاء في المنظمة، وتعد الوظيفة الرئيسية للجمعية هي تحديد سياسات المنظمة، ومراقبة السياسات المالية التي تنتهجها المنظمة، كما تتولى أيضاً تعيين المدير العام.