مصر | تفحم جثة طفلة أثناء حريق داخل شقتها بالجيارة.. والنيابة تستمع لأقوال الشهود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفحم جثة طفلة أثناء حريق داخل شقتها بالجيارة.. والنيابة تستمع لأقوال الشهود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت نيابة مصر القديمة لأقوال الشهود في واقعة تفحم جثة طفلة في حريق شقتها بمنطقة الجيارة، حيث أكد الأهالي أنهم تمكنوا من إنقاذ العائلة ولكنهم لم يشاهدوا الطفلة الصغيرة حتى يتمكنوا من إنقاذها.

جاء في مناظرة الجثة أنها لطفلة في العقد الرابع من العمر، توفيت نتيجة حروق في مختلف أنحاء الجسم، واختناقًا، وتبين أن الشقة تقع في الطابق الرابع في عقار في منطقة الجيارة وأن الحريق شب نتيجة انفجار أنبوبة صغيرة كانت تعد عليه الأم الشاي للزوج وفـاجأ انفجرت فيهم وأصيب بجروح وتم نقلهم مستشفى قصر العيني.

واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من شهود الواقعة، الذين أكدوا أنهم تفاجئوا بسماع صوت فرقعة أشبه بالانفجاروتبين صدور دخان من الطابق الرابع ، وبمحاولة استطلاعهم الأمر وجدوا حريق شب في الشقة، فطلبوا النجدة والحماية المدنية، وحاولوا استخراج الأهالي من الداخل، ونجح شباب الحي في كسر باب الشقة، وإنقاذ الأب والأم الذي تبين إصابتهم بحروق هائلة، وتم نقلهم بالإسعاف لنجدتهم.

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وكما قاموا بالتفتيش في غرف الشقة فتمكنوا من نجدة طفلين ولدين كانوا نائمين في غرفتهم أثناء الحريق واستخراجهم ، ولكن تبين عقب إخماد الحريق من قبل قوات الحماية المدنية أن هناك جثة متفحمة لطفلة لا يتجاوز عمرها الثلاث سنوات، لم يشاهدها أحد من الأهالي حيث ظنوا أن الشقة بها الولدين فقط ، وبالتالي توفيت الطفلة خنقًا وحرقًا.

وتلقى قسم شرطة مصر القديمة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل شق سكنية في منطقة الجيارة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وتمكنت من السيطرة على الحريق ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض عل النيابة للتحقيق.