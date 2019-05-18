مصر | إخلاء سبيل 4 أفراد أمن بكفالة ألفي جنيه لتورطهم في وفاة عامل أمام القصر العيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل 4 أفراد أمن بكفالة ألفي جنيه لتورطهم في وفاة عامل أمام القصر العيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة مصر القديمة، إخلاء سبيل 4 أفراد أمن بمستشفى قصر العيني بكفالة ٢٠٠٠ جنيه لتورطهما في التسبب في وفاة عامل أمام المستشفى.

وقررت النيابة ندب فريق من الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه وإعداد تقرير حول سبب الوفاة ، وكشف ملابساتها وظروفها ، والتصريح بالدفن عقب ذلك وتسليمه لأهليته.

وكما قررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة بالمستشفى والأماكن المحيطة، وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للإعلام لتفريغها وإعداد تقاريرها حول الواقعة.

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وتلقى قسم شرطة مصر القديمة إخطارا من مستشفى القصر العيني يفيد وفاة عامل أمام مستشفى قصر العيني.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بالقسم إلى مكان البلاغ وتم التحفظ على الجثة وأربعة أفراد أمن ، ونقل الجثة إلى مشرحة زينهم لتشريحها.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.