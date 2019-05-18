مصر | "أسفرت عن 12 مصابا".. القبض على المتورطين في مشاجرة ترب اليهود الدموية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أسفرت عن 12 مصابا".. القبض على المتورطين في مشاجرة ترب اليهود الدموية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على المتورطين في مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء وأسفرت عن سقوط 12 مصابا ليلة أمس بمنطقة ترب اليهود بالبساتين.

وسيطرت أجهزة الأمن بالقاهرة على مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية نشبت مساء أمس الجمعة بين عائلتين بمنطقة ترب اليهود بالبساتين.

وتلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من شرطة النجدة بسماع دوى إطلاق نار عنيف بمنطقة ترب اليهود، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان الواقعة وتبين نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب خلافات سابقة بينهم وتجددت مساء اليوم وقام كل منهم بإطلاق النار على الآخر ونجحت قوات الشرطة فى السيطرة على الموقف وضبط طرفى المشاجرة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.