مصر | "أثبتت نجاحها".. "المرور": كاميرات مراقبة بالزي الجديد للضباط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أثبتت نجاحها".. "المرور": كاميرات مراقبة بالزي الجديد للضباط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الإدارة العامة للمرور بالانتهاء من تزويد الزي الجديد للضباط بالكاميرات التي تراقب عملهم أثناء تواجدهم في الأكمنة لمتابعة الحالة المرورية على الطرق.

وتم تدعيم إدارات مرور الأقصر وبني سويف والإسماعيلية ومطروح والمنيا وأسوان والفيوم والسويس والإسكندرية بواقع 450 كاميرا، ولم ترصد أي تجاوزات حتى الآن بين رجال المرور وسائقي السيارات، وأثبتت الكاميرات نجاحها في التجربة، حيث سيتم تعميمها على محافظتي القاهرة والجيزة التى طلبت 225 كاميرا لهم لتزويد الضباط بها في الأكمنة المرورية على الطرق.

وفى ذات السياق فانه قد تم تعميم تلك الكاميرات علي ضباط الإدارة العامة للمرور علي الطرق السريعة خلال الشهر المقبل في إدارات مرور أخرى بالمحافظات، وتكون لدى تلك الكاميرات خاصية التسجيل لمدة 16 ساعة متواصلة توثق كافة الأحداث، ويتم شحنها مرة أخرى بعدما يتم تفريغها يوميا، حيث أن تلك الكاميرات مرتبطة بغرفة التحكم داخل إدارات المرور، ويتم تفريغها بشكل دورى، وفى حالة ارتكاب واقعة معينة سيتم التعامل معها بشكل حازم لرصد الجانى والمجنى عليه.