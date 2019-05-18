انت الان تتابع الأرصاد تعلن طقس 13 رمضان.. هل يستمر الحر وقت الصيام؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الأرصاد تعلن طقس 13 رمضان يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط، خفيف لمعتدل وارتفاع الموج من متر لمتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدل لمضطرب، وارتفاع الموج من مترين لمترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 18 35شبين الكوم 18 34طنطا 17 33دمنهور 18 30الإسكندرية 18 26بلطيم 18 27مطروح 17 25السلوم 14 25سيوة 19 37بورسعيد 18 27دمياط 18 26الزقازيق 18 35الاسماعيلية 16 35السويس 19 34العريش 15 30رفح 15 30 رأس سدر 20 32 نخل 14 33 نويبع 18 34 طابا درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى

القاهرة 18 35

شبين الكوم 18 34

طنطا 17 33

دمنهور 18 30

الإسكندرية 18 26

بلطيم 18 27

مطروح 17 25

السلوم 14 25

سيوة 19 37

بورسعيد 18 27

دمياط 18 26

الزقازيق 18 35

الاسماعيلية 16 35

السويس 19 34

العريش 15 30

رفح 15 30

رأس سدر 20 32

Advertisements نخل 14 33

نويبع 18 34

طابا 18 31

كاترين 14 30

الطور 21 34

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 26 36

مرسى علم 26 33

الفيوم 19 35

بنى سويف 18 35

المنيا 18 36

أسيوط 20 36

سوهاج 20 36

قنا 20 37

الأقصر 21 39

أسوان 21 40

أبوسمبل 25 39

الوادى الجديد 25 37

شلاتين 27 35

ابو رماد 26 34

حلايب 27 33

رأس حدربة 27 32

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