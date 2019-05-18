انت الان تتابع الأرصاد تعلن طقس 13 رمضان.. هل يستمر الحر وقت الصيام؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الأرصاد تعلن طقس 13 رمضان
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط، خفيف لمعتدل وارتفاع الموج من متر لمتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدل لمضطرب، وارتفاع الموج من مترين لمترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 18 35شبين الكوم 18 34طنطا 17 33دمنهور 18 30الإسكندرية 18 26بلطيم 18 27مطروح 17 25السلوم 14 25سيوة 19 37بورسعيد 18 27دمياط 18 26الزقازيق 18 35الاسماعيلية 16 35السويس 19 34العريش 15 30رفح 15 30 رأس سدر 20 32 نخل 14 33 نويبع 18 34 طابا
الصغرى العظمى
القاهرة 18 35
شبين الكوم 18 34
طنطا 17 33
دمنهور 18 30
الإسكندرية 18 26
بلطيم 18 27
مطروح 17 25
السلوم 14 25
سيوة 19 37
بورسعيد 18 27
دمياط 18 26
الزقازيق 18 35
الاسماعيلية 16 35
السويس 19 34
العريش 15 30
رفح 15 30
رأس سدر 20 32
نخل 14 33
نويبع 18 34
طابا 18 31
كاترين 14 30
الطور 21 34
شرم الشيخ 27 36
الغردقة 26 36
مرسى علم 26 33
الفيوم 19 35
بنى سويف 18 35
المنيا 18 36
أسيوط 20 36
سوهاج 20 36
قنا 20 37
الأقصر 21 39
أسوان 21 40
أبوسمبل 25 39
الوادى الجديد 25 37
شلاتين 27 35
ابو رماد 26 34
حلايب 27 33
رأس حدربة 27 32
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