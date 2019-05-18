جورج قرداحي: أوافق على التطبيع مع إسرائيل بشرط

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حل الإعلامي جورج قرداحي، ضيفا على الإعلامية بسمة وهبة، فى برنامج شيخ الحارة المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، وتحدث بجرأة عن بعض النقاط الهامة فى حياته، مثل ديانته، وحقيقة اعتناقه الإسلام، ورأيه فى التطبيع مع إسرائيل، والموقف الذي يقبل فيه هذه الخطوة، كما كشف عن أفضل الإعلاميين من وجهة نظره، ورد على اتهام البعض له بفبركة برنامجه «المسامح كريم»، ولماذا تم إنهاء التعاقد مع قناة الحياة، فضلا عن الخلافات التى حدثت معه خلال تقديمه برنامج «من سيربح المليون»، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحاته فى البرنامج، وهذه أبرزها.

1- لا يوجد فرق بين الإسلام والمسيحية، وهناك الكثير من التعاليم الدينية تتشابه في الديانتين، ولا أرى لزوم لتغيير ديني للإسلام، لأن جوهر الديانتين متقاربتين. 2- تعاقدت مع قناة الحياة لتقديم برنامج من سيربح المليون، والعقد كانت مدته ثلاث سنوات وتم تقديم أول سنتين من العقد وكان الوضع في مصر غير مستقر ولم

1- لا يوجد فرق بين الإسلام والمسيحية، وهناك الكثير من التعاليم الدينية تتشابه في الديانتين، ولا أرى لزوم لتغيير ديني للإسلام، لأن جوهر الديانتين متقاربتين. Advertisements 2- تعاقدت مع قناة الحياة لتقديم برنامج من سيربح المليون، والعقد كانت مدته ثلاث سنوات وتم تقديم أول سنتين من العقد وكان الوضع في مصر غير مستقر ولم يتوافد المعلنون لذلك تركت القناة بعد عدة خلافات بسبب عدم تسديد أجري كاملا. 3- أوافق على التطبيع مع إسرائيل إذا وافقت إسرائيل على حل القضية الفلسطينية، وإذا أصبح للشعب الفلسطيني دولة حرة مستقلة سيدة ويحكمها الفلسطينيون. 4- أحرص على متابعة معظم برامج الإعلاميين المصريين وأبرزهم عمرو أديب ومحمود سعد، ولا مانع لدي في تقديم برنامج توك شو سياسي. 5- برنامج «المسامح كريم» ليس مفبركا وحقيقي 100%، والشخصيات والقصص المتواجدة به حقيقية.

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