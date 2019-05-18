شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال تصحيح أوراق إجابات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت السبت بمحافظة أسيوط أعمال تصحيح أوراق إجابات الفصل الدراسي الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية والتى تنتهي بانتهاء تصحيح أوراق إجابة كل مادة بحد أقصى 10 أيام.

من جانبه، تفقد صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، يرافقه عبدالناصر حامد مدير عام التعليم العام لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية بمدارس «الخياط الإعدادية ومدرسة عبدالله النديم الإبتدائية».

واطمأن وكيل الوزارة من المقدرين بلجنة مدرسة الخياط الإعدادية حيث يتم تصحيح أوراق إجابات مادة الرياضيات على خلو أسئلة امتحان «الجبر»من التعقيد وأنه في مستوى الطالب المتوسط، كما تبين حصول أعدداد كبيرة من الطلاب على الدرجات النهائية.

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وطالب «فتحى»المعلمين بضرورة التأني في عملية التصحيح والمراجعة، حتى يأخذ كل طالب حقه بمنتهى العدالة، ولتحقيق أكبر قدر من الحيادية بين الطلاب، مؤكدا حرص الوزارة على تلبية احتياجات المعلمين ومقدري الدرجات وفقًا للإمكانات المتاحة.

وقال وكيل الوزارة إن المديرية بذلت كل الجهد لتوفير الراحة للمصححين، وتذليل العقبات للمقدرين، حتى يتم التصحيح في جو من الهدوء، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليماته بعدم التردد في الرجوع إليه في أي مشكلة أثناء عملية التصحيح فور ظهورها للعمل على حلها.

وأشار عبدالناصر حامد مدير عام التعليم العام إلى إن أعمال التصحيح تعقبها مراجعة ورصد الدرجات تمهيدًا لإعداد النتيجة النهائية وعرضها على المحافظ لاعتمادها.وأوضح أسامة البولاقى رئيس لجنة الإدارة بامتحانات الشهادة الإعدادية، أن أعمال التصحيح تتم في 4 مدارس وهي «مدرسة الخياط الإعدادية بنات، والثانوية التجارية للبنات، الإمام على بن أبي طالب الابتدائية، عبدالله النديم»

وأضاف أن أعمال التصحيح بدأت اليوم السبت وتنتهي بانتهاء تصحيح أوراق إجابة كل مادة بحد أقصى 10 أيام، مشيرا إلى أن عدد المعلمين المشاركين في أعمال التصحيح بلغوا (2123) معلما إضافة لموجه عام لكل مادة وآخر لكل غرفة كما بلغ عدد الإداريين المشاركين في أعمال التصحيح قرابة (160) إداريا.

يُذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية بأسيوط كانوا قد أنهوا الخميس الماضى، امتحانات الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى 2018 /2019