شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الكاميرون تحتفل بالعيد الوطني الإثنين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تحتفل سفارة الكاميرون في القاهرة وسفيرها الدكتور محمدو لابرنج ، وأعضاء البعثة الدبلوماسية بعد غد الإثنين بالعيد الوطني للبلاد، الموافق 20 مايو من الشهر الجاري، و من المقرر أن يلقي الرئيس الكاميروني الحالي بول بيا ، كلمة بمناسبة هذه الذكري.
وفي الكاميرون يصل عدد القوى العاملة نحو 10 ملايين، أغلبهم يعملون في مجال الزراعة، التي تمثل نحو 51% من الصادرات، كما أن الكاميرون لديها 3 موانئ تجارية تستخدم في نقل البضائع ، وتتميز البلد الإفريقي التي توصف بأنها إفريقيا الوسطى بأنها بلد نفطية ، كما تتمتع بثروات الغاز الماس والغاز والأخشاب.
وحسب ويكبيديا، فإن سكان الكاميرون ينتمون إلي حوالي 100 قبيلة زنجية تشكل 80% من جملة السكان، بينما الباقي من جماعات تنتمي إلى البربر، والشاوة العرب والحامين، وتعيش هذه الجماعات في شمالي الكامرون وتدينت بالإسلام الذي وصلها عبر التجارة وقوافلها.
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