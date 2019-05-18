شكرا لقرائتكم خبر عن بلاغ للنائب العام بالتحفظ على «كليوباترا للأسمنت» لحين حصول العمال على حقوقهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم محمد كمال الدين المحامي، نيابة عن عمال أسمنت حلوان فرع المنيا، ببلاغ للنائب العام حمل رقم ٧١١٢ لسنة ٢٠١٩ عرائض النائب العام، ضد خوسيه ماريا ماجرينا بصفته العضو المنتدب لشركة أسمنت حلوان وشيري بشارة مسؤولة قطاع الموارد البشرية، وأحمد سمير عفيفي بصفته العضو المنتدب لشركة كليوباترا وفتحي سعد مسؤول قطاع الموارد البشرية بالشركة، يطالبون فيه بالتحفظ على شركة كليوباترا حتى يتحصلوا على حقوقهم التي تم إنقاصها.

وذكر البلاغ أنه بتاريخ ١٧/١/٢٠١٩ تم إنهاء بيع مصنع أسمنت حلوان فرع المنيا لشركة كليوباترا، ومنذ ذلك الوقت والعاملين أصبحوا في متاهة بين الشركتين عند مطالبتهم بحقوقهم التي تم انقاصها وقد اكتسبوها على مدار عشرات السنوات ببذل الجهد والعرق بداية من الوجبات وإلغاء العلاج والعلاوات وانتهاءً بصرف الراتب مخصوم منه البنود المتفق عليها في الاتفاقية الجماعية المبرمة بينهم وبين شركة أسمنت حلوان، الأمر الذي أصابهم ببالغ الضرر، مما حدا بهم الأمر بتقديم شكاوى عديدة في مكتب العمل والقوى العاملة ولكن بدون نتيجة.