شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تتفقد «قصر حي الأسمرات» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، يرافقها الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ونائبه الفنان هشام عطوة، قصر ثقافة حي الأسمرات، ووجهت بسرعة إنهاء إجراءات تخصيصه بالتعاون مع محافظة القاهرة إلى هيئة قصور الثقافة.

وشددت وزيرة الثقافة على ضرورة إنهاء أعمال الصيانة وتشغيله بإقامة فعاليات ثقافية وفنية خلال شهر رمضان بجانب المسرح الصيفي الذي تابعت به أحد الأنشطة المدرجة بالأجندة الثقافية للوزارة خلال الشهر المعظم، حيث شهدت عرضاً فنياً لفرقة أطفال بورسعيد.

ووعدت الوزيرة أهالي حي الأسمرات بسرعة تشغيل القصر وتأسيس فصول مجانية لتنمية مواهب أطفال الحي، كما طالبتهم بضروة الحفاظ على المبنى الذي يخدم آلاف الأسر، مؤكدة على دور الثقافة والإبداع في تقويم سلوك الفرد وبناء الانسان والمجتمع.

تشغيل قصر الأسمرات وفصول مجانية لتنمية مواهب أطفال محافظة الحي

تشغيل قصر الأسمرات وفصول مجانية لتنمية مواهب أطفال محافظة الحي