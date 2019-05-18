شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: الهدف من إدارة الإعلانات الحفاظ على المظهر الحضاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، اليوم السبت، اجتماعا باللجنة العليا لإدارة الإعلانات بالمحافظة لمناقشة اللائحة الجديدة للإدارة.

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وأكد المحافظ أن الهدف من إدارة الإعلانات ليس فقط العائد المادي التي يدخل صندوق المحافظة بقدر تنظيم المنظومة ومحاربة فوضي الإعلان والمعلومات المغلوطة التي تضلل المواطنين، بالإضافة إلى الحفاظ على المظهر الحضاري لشوارعنا.

وعرض المحافظ إجمالي المبالغ المحصلة بكل وحدة محلية للمركز أو المدينة والحي، كما تم عرض المقترح لإدراج كل من المستشار القانوني وإدارة المجالس واللجان ومدير مراكز المعلومات والتنمية المحلية، حيث تمت موافقة اللجنة على إدراجهم لصالح أعمال اللجنة، كما تم أيضا مناقشة البند العاشر بكراسة الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بالمزادات والمعدة من جانب المستشار القانوني، وأيضا تمت مناقشة عرض الطلبات المقدمة من الشركات والوكالات بطلب التقدم بطلب إعلانات مباشرة.

كما تمت مناقشة مقترح بشأن الإجراءات التي تتم بخصوص الشوارع الداخلية بالمدن، والتي يصعب عمل مزاد عليها والمراد إقامة إعلانات بالشارع على الأعمدة من أصحاب الشركات والمواطنين، حيث تم التوجيه بالالتزام باللائحة القانونية المعتمدة، كما وجه المحافظ بإزالة كل الإعلانات المخالفة التي لا يلتزم أصحابها بالقوانين.