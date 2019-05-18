شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس مائل للحرارة على الوجه البحري غدًا.. والقاهرة 31 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الأحد، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا، لطيف ليلا.

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وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «20- 31»، الإسكندرية «15 – 27»، قنا «21 – 38»، الأقصر «22– 38»، أسوان «23 – 39».