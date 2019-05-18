شكرا لقرائتكم خبر عن جوائز مالية لأفضل رسالة دكتوراة وماجستير بجامعة طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، اليوم السبت، عن اعتماد مبلغ 108 ألف جنيه، جوائز لأفضل رسائل الماجستير والدكتوراة لعام 2018، تطبيقاً لاستراتيجية الجامعة في النهوض بالبحث العلمي، وتشجيع الباحثين، وبما يضمن الارتقاء بالتصنيف العالمي للجامعة، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان غداً عن أسماء الفائزين بالجوائز.

وأضاف الدكتور مصطفى الشيخ، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أنه تم تخصيص 4 جوائز في ثلاث مجالات، وهى (مجال العلوم الطبية للمتقدمين، من كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض)، (وفي مجال العلوم الإنسانية للمتقدمين، من كليات الحقوق والآداب والتجارة والتربية والتربية الرياضية والتربية النوعية)، (بالإضافة إلى مجال العلوم الأساسية والهندسية والزراعية للمتقدمين، من كليات العلوم والهندسة والزراعة).

وأوضح «الشيخ» أن قيمة الجائزة ستوزع مناصفة بين المشرف على الرسالة والطالب الذي يعدها.