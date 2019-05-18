شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. وزير النقل يتفقد العمل بمحطة سكك حديد المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقوم، اليوم السبت، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بزيارة لمحافظة المنيا، يستقبله خلالها المحافظ اللواء، قاسم حسين، حيث يتفقد العمل بمحطة سكك حديد المنيا، وسير العمل بأبراج محطة سكك حديد أبوقرقاص، والذي تم تطويره ضمن الأبراج بقطاع بني سويف، الواسطي.

كما يقوم الوزير، ومرافقه، بتفقد العمل ببرج إشارات الروضة بمركز ملوي جنوب المنيا، لتطويره بنظام الكهرباء، ليدخل خطة كهرباء إشارات بني سويف – أسيوط. ضمن منظومة تحديث نظم الإشارات لـ1100 كم، بتكلفة إجمالية 12.6 مليار جنيه، بهدف زيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية، واستبدال النظام الحالي بآخر إلكتروني، يسمح بزيادة عدد القطارات في اليوم مع تخفيض زمن الرحلة، بالإضافة إلى تركيب كاميرات لمتابعة العمل، سواء بالأبراج أو والأرصفة.

كما يقوم الوزير بتفقد عدد من مواقع الخدمات بالسكك الحديدية، ومشروع محور سمالوط على النيل، ضمن عدد من المحاور التي تنفذها الحكومة لدعم الاستثمار بالصعيد.