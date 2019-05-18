شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» تعلن تطوير منطقة ربوة أكتوبر «ابني بيتك 6 سابقًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس مجدى يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير منطقة ربوة أكتوبر «ابني بيتك ٦ سابقًا» حتى تواكب المشروعات المجاورة لها بالمدينة، مشيرا إلى أنه جار اتخاذ عدد من الإجراءات لإنهاء مشكلات المواطنين قاطنى المنطقة، وحث غير المقيمين على السكن بها.

منطقة ربوة أكتوبر «ابني بيتك ٦ سابقاً»

وقال «يوسف» إنه تتم بصفة دورية وميدانية متابعة أعمال النظافة، وتنسيق الموقع، وأعمال الصرف بالمنطقة، كما يتم تشغيل الخدمات السابق تنفيذها، وإسناد مجموعات من المبانى الخدمية الجديدة، وتأهيل الشبكات السابق تنفيذها، بجانب إنشاء حديقة مركزية كمتنفس للسكان.